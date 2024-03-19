Tuesday, 19 March 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهيئة الخيرية الأردنية: نرسل المواد الإغاثية الأساسية لقطاع غزة بغض النظر عما إذا كانت مقاطعة

3/19/2024 6:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تؤمن المواد الإغاثية التي لا بديل لها بغض النظر عما إذا كانت مصنفة ضمن المواد أو السلع المقاطعة مثل حليب الأطفال.
وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هدف الهيئة إنساني ودورها يكمن في إيصال المواد للأشخاص الذين هم بحاجتها في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي أصبحت على شفير مجاعة.
وأضاف أن هدفنا بإرسال المساعدات الإغاثية هو إنقاذ الأرواح ومساعدة الأشقاء في غزة وفق الاحتياجات المطلوبة هناك













MENAFN19032024000208011052ID1107994752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث