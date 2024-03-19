سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 85 93 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 90 سنتا ليبلغ
85.93 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 85.03دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.55 دولار لتبلغ عند
86.89 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.68 دولار لتبلغ
82.72 دولار.
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