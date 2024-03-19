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الأرصاد الحالية المطرية مستمرة وتبلغ ذروتها عصرا

3/19/2024 6:07:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية لتبلغ ذروتها عصرا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، انه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن هناك فرص لتساقط حبات البرد أحيانا ونشاط في الرياح تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من بعد منتصف الليل حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق صباح الأربعاء على أن تعاود فرص الأمطار صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأوضح أن أعلى كميات أمطار مسجلة منذ منتصف الليل حتى الآن في محطة الرصد بمنطقة الرابية بلغت 16 ملليمترا وفي العبدلي 10 ملليمترا ومنطقة مطار الكويت
12.2 ملليمترا والسالمي 12 ملليمترا والجهراء
4.7 ملليمترا.

MENAFN19032024000130011022ID1107994728

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