الصالح فرق طوارئ الأشغال وهيئة الطرق متواجدة في الأماكن الحرجة لمواجهة الأمطار

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة م. احمد الصالح، ان البلاد تشهد موجة امطار متوسطة الشدة، مشيرا الى انه قد تشتد غزارتها خلال الساعات المقبلة .

وأضاف الصالح في تصريح صحافي، ان فرق الطوارئ لدى الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري متواجدة على مدار الساعة في الأماكن الحرجة بالاضافة الى الجولات التفقدية لهذه الفرق للتأكد من عدم وجود تجمع لمياه الامطار .

وقال الصالح : نناشد المواطنين والمقيمين (قائدي المركبات) أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في الطرقات ، كما نرجو منهم التخلص من مخلفات البناء ومخلفات تقليم الاشجار بالشكل الصحيح حتى لا تؤثر سلبا على كفاءة فتحات تصريف مياه الامطار.

وتابع الصالح قائلا : نرجو عدم الالتفات للشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وفي حال كانت هناك امطار غزيرة فإن الوزارة والجهات المعنية في الدولة تقف صفا واحدا تحت مظلة الدفاع المدني .

ونصح الصالح قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعاليم وارشادات الادارة العامة للمرور وفي حال وجود اي شكاوى الاتصال على الخط الساخن رقم 150 او التطبيق الالكتروني للوزارة وكذلك حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .