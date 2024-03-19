مجموعة الدانوب تساهم في حملة «وقف الأم» بـ10 ملايين درهم

انضمت مجموعة الدانوب، إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين درهم.

وتأتي مساهمة مجموعة الدانوب في الحملة، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة "وقف الأم"، وهو ما يترجم رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات.

رسالة وفاء

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: "(وقف الأم) مبادرة مباركة جديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال شهر رمضان الفضيل، وتحمل هذه الحملة رسالة وفاء وتقدير للأم، كما تعبر عن إحساس عميق باحتياجات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، حيث تواجه تلك المجتمعات تحديات كبيرة في تمكين أبنائها من الحصول على فرص كافية للتعليم".

وأضاف: "فخورون بالمساهمة في هذه الحملة، وبمشاركاتنا السابقة في الحملات الخيرية والإنسانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ودعمنا لهذه الحملة يكتسب معنى خاصاً باعتبارها صدقة جارية عن الأمهات، وتكريم لعطاء كل أم وتفانيها في خدمة أبنائها".



ترسيخ قيم بر الوالدين

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص لتعليم وتمكين، أبناء الشعوب الأكثر احتياجاً وبما يدعم التنمية المستدامة في بلدانهم.

وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وتستكمل حملة "وقف الأم" النجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات دولة الإمارات المستمرة في مجال العمل الخيري والإنساني، والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين.



قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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