سلطان بن أحمد القاسمي يشهد أولى الجلسات الرياضية بالمجلس الرمضاني بحضور مودريتش

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس“الإثنين”، الجلسة الرياضية في أولى جلسات المجلس الرمضاني في نسخته الثالثة عشرة، والذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز.

تحدث في الجلسة التي تناولت المحور الرياضي تحت عنوان“المهارة الكروية.. التأسيس والتطور” النجم العالمي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، وكابتن منتخب كرواتيا، وأدارها الإعلامي أحمد سلطان.

ناقشت الجلسة عدداً من المحاور الرياضية التي تناولت الموهبة الكروية للاعب كرة القدم، والاستمرارية في الملاعب والتنافس وتطوير المستويات وغيرها من المحاور التي ناقشت تجربة اللاعب لوكا مودريتش الطويلة في ملاعب الكرة وأسرار مستوياته المتميزة.

وقدم مودريتش في بداية اللقاء شكره وامتنانه لدعوته للحضور إلى الشارقة وإتاحة الفرصة له للحديث حول كرة القدم التي يعتبرها أهم ما عمل عليه وأنجزه طوال حياته واجتهد فيه ليصل إلى مراتب عالمية حققت كل أحلامه وجعلت منه أيقونة للاعبين الناشئين في بلاده وخارجها.

وتحدث لاعب ريال مدريد عن أن الموهبة هي نقطة الانطلاق نحو عالم كرة القدم الواسع، لكن لابد للاعب كرة القدم من الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات الخاصة له، والعمل الجاد والمستمر في التدريبات، ليحقق ما يصبو إليه على الدوام، لأن كرة القدم لعبة جماعية ومستمرة ومتجددة ولابد من السعي للحفاظ على المستويات العليا والطموحة فيها، كما أنه يجب أن يكون للاعب أهدافه الخاصة وأن يرتفع بمستوياته في كل مرحلة من مراحل حياته ليظل في القمة ويحافظ على موقعه وسط الكبار.

وعن أهم أسباب النجاح للاعب كرة القدم عطفاً على تجربته في الملاعب مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده، أشار لوكا مودريتش، إلى أن حب اللاعب لكرة القدم وموهبته الفطرية فيها من أبرز الأشياء التي يمكن أن تجعل الناشئ يبدأ اللعب، بالإضافة إلى اللياقة البدنية العالية، والاهتمام والتعلم المستمر وعدم الاستسلام وتخطي التحديات، من أبرز ما يجعل اللاعب ينجح ويتفوق، إلى جانب البيئة الداعمة من حوله والتي تتعلق بالأسرة واللاعبين الأكبر سناً في النادي والعلاقات الجيدة مع الزملاء، مما يكون حافزاً ومشجعاً على التطور والتفوق.

وأعرب لوكا مودريتش، خلال حديثه، عن سعادته بتحقيق العديد من الألقاب في الأندية التي لعب لها وكذلك مع منتخب بلاده والذي حقق قفزات كبيرة في وجوده مع بقية اللاعبين، مُرجعاً ذلك إلى الجدية في العمل وبذل الجهد ودعم اللاعبين الشباب والاستمتاع باللعبة والتحسين المستمر لمستوى اللاعب، والتكيّف مع الضغوط العالية التي تواجه اللاعب والطموح الكبير خاصة مع المنتخب الوطني الذي يعكس فخر اللاعبين ببلادهم.

وعن النصيحة التي يقدمها للاعبي منتخب الإمارات لكرة القدم، قال مودريتش إنه على كل اللاعبين في العالم الإيمان بقدراتهم والعمل الدؤوب وأن يضعوا فخر بلادهم بهم في المقدمة، مضيفاً أنه يجب تشجيع المواهب الجديدة عبر إعطاء الفرصة للاعبين الناشئين والشباب للتطور عبر البرامج المختلفة لإظهار حبهم لكرة القدم من خلال الاجتهاد والعطاء، كما يجب مساعدتهم عبر التدريب المحترف وبناء شخصياتهم الكروية والثقة بهم، كما حدث لمجموعة كبيرة من اللاعبين من كرواتيا مما أدى إلى تعاقد الأندية الأوروبية الكبرى معهم كمحترفين متميزين.

وعن استقرار اللاعبين وانتقالاتهم عبر الأندية المختلفة، قال كابتن المنتخب الكرواتي إن الاستمرار مع أيّ فريق يحتم على اللاعب أن يكون على قدر التحدي ويبرز أعلى مستوى له باستمرار وتقديم أفضل عطاء ممكن، وكذلك القيام بالأدوار الموكلة له داخل وخارج الملعب لمساعدة الفريق على الفوز، وعندها يمكن له الانتقال إلى فريق أعلى في المستوى.

وتطرق اللاعب خلال الجلسة إلى تجربته في الانتقال منذ نشأته الأولى من كرواتيا إلى إسبانيا مروراً بفريق توتنهام في إنجلترا، مشيراً إلى أنها تجربة مميزة له في كل الأندية التي لعب لها.

في ختام الجلسة كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، اللاعب لوكا مودريتش.

حضر الجلسة إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من الرياضيين والإعلاميين وجمع غفير من الجمهور.

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