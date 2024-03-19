4.9 مليارات درهم مبيعات «يونيون سكوير» العقارية في دبي 2023

أعلنت شركة الوساطة العقارية «يونيون سكوير هاوس» ومقرها دبي عن تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 4.5 مليارات درهم في عام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25٪ مقارنة بمستوى مبيعات يبلغ 3.6 مليارات درهم حققته الشركة عام 2022، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل 5 شركات وساطة عقارية في دبي.

وفي ضوء هذا الإنجاز، وضعت الشركة أهدافاً طموحة لعام 2024، تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو إضافي بنسبة 25٪ مع مضاعفة حجم فريقها لتعزيز عروض خدماتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «يونيون سكوير هاوس» للوساطة العقارية: «يشهد القطاع العقاري في دبي نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بالطلب المتزايد وظروف السوق المواتية. وباعتبارنا شركة رئيسية في هذا القطاع المزدهر، نلتزم بتقديم خدمة استثنائية وقيمة مضافة لعملائنا، مع الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري المتنامي في دبي».

وتقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في المشهد العقاري، حصلت شركة «يونيون سكوير هاوس» على لقب «الشريك رقم 1 مدى الحياة» من قبل ماجد الفطيم، وذلك تكريماً لمساهمتها الاستثنائية في تحقيق مبيعات قياسية ضمن مشروع تلال الغاف على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق المشروع.

وبالإضافة إلى لقب «الشريك رقم 1 مدى الحياة» من قبل ماجد الفطيم، حصلت «يونيون سكوير هاوس» أيضاً على جائزة «أفضل وكالة عقارية» من إعمار العقارية على مدار الـ 12 عاما الماضية على التوالي بما في ذلك عام 2024.





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