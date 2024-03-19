إنجاز فيلا نموذج لمشروع «مجتمع أزهى»

أنجزت شركة «الإمارات العقارية»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري، تنفيذ الفيلا السكنية النموذج لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان، وتقوم بتنفيذ المشروع شركة بريستيج للمقاولات وهي بناء 347 فيلا سكنية، بتكلفة 320 مليون درهم.



ويعد «مجتمع أزهى» من المشاريع العقارية المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم كافة الخدمات، ويتكون من عدد 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

وأكدت شركة الإمارات العقارية أن العمل في مشروع «مجتمع أزهى» يسير بصورة حثيثة وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، موضحة أنه تم إنجاز بناء الفيلا النموذج من الفلل السكنية للمشروع، موضحة أنه يجري العمل حالياً لبناء عدد 347 فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة «بريستيج» للمقاولات بالتنفيذ والاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأوضحت أن العمل في إنجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101.653.5 متر مربع، حيث بدأ العمل في البناء في أغسطس 2023 ومن المتوقع أن ينتهي في أغسطس 2025، حيث يسير العمل ضمن المشروع على قدم وساق.

ويقع المشروع في منطقة العامرة في عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

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