إنجاز فيلا نموذج لمشروع «مجتمع أزهى»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنجزت شركة «الإمارات العقارية»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري، تنفيذ الفيلا السكنية النموذج لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان، وتقوم بتنفيذ المشروع شركة بريستيج للمقاولات وهي بناء 347 فيلا سكنية، بتكلفة 320 مليون درهم.
ويعد «مجتمع أزهى» من المشاريع العقارية المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم كافة الخدمات، ويتكون من عدد 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.
وأكدت شركة الإمارات العقارية أن العمل في مشروع «مجتمع أزهى» يسير بصورة حثيثة وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، موضحة أنه تم إنجاز بناء الفيلا النموذج من الفلل السكنية للمشروع، موضحة أنه يجري العمل حالياً لبناء عدد 347 فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة «بريستيج» للمقاولات بالتنفيذ والاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.
وأوضحت أن العمل في إنجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101.653.5 متر مربع، حيث بدأ العمل في البناء في أغسطس 2023 ومن المتوقع أن ينتهي في أغسطس 2025، حيث يسير العمل ضمن المشروع على قدم وساق.
ويقع المشروع في منطقة العامرة في عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.
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