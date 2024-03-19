وصول أولى دفعات الأبقار لمزرعة ألبان مليحة لإنتاج الحليب العضوي

وصلت أولى دفعات الأبقار الخاصة بمزرعة ألبان مليحة إلى مطار الشارقة الدولي، وتم نقلها إلى المزرعة التي تُعدّ أحدث مشروعات الأمن الغذائي التي تنفرد بها إمارة الشارقة، باعتبارها أول مزرعة ألبان تنتج حليباً عضوياً بالكامل، ويصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، والذي سيتم إنتاجه أول شهر يونيو 2024.

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، إن مشروع مزرعة ألبان مليحة الذي يجري تنفيذه بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُعدّ من المشروعات المنفردة في الدولة.

وبين الطنيجي أنه تم اختيار 1000 بقرة عشار في المرحلة الأولى وتحمل جينات A2A2، استوردت من الدنمارك موطنها الأصلي، وستصل جميعها على دفعات عن طريق الشحن الجوي إلى مطار الشارقة الدولي ثم تُنقل إلى المزرعة مباشرة؛ وذلك للحفاظ على صحتها والاهتمام بها.

صفات

وتتميز هذه الأبقار بإنتاج أجود أنواع الألبان الطبيعية التي تحتوي على بروتين A2A2

الذي يتميز بالعديد من الصفات والعناصر الغذائية التي تفيد صحة الإنسان، مؤكداً أن ألبان مليحة ستصل إلى المستهلكين بصورتها الأصلية والطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص في مكوناتها.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" أنه تم اختيار الأبقار وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تم إرسال فريق من الخبراء والمتخصصين من الأطباء البيطريين والفنيين للكشف على الأبقار في موطنها الأصلي ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وخلوها من التعديل الجيني.

أعلاف عضوية

وأكد الدكتور الطنيجي أن هذه الأبقار تتغذى في مزارع طبيعية مفتوحة، وأعلاف عضوية خالية من المواد الكيميائية، وفقاً لتوجيهات وحرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتوفير غذاء آمن وصحي يعزز الاستدامة الغذائية والصحة العامة، ما يجعل مزرعة ألبان مليحة أول مزرعة تنتج حليباً عضوياً من قطيع كامل يحمل جينات A2A2 باستخدام أحدث التقنيات وبما يتواءم مع طبيعة واحتياجات هذه الأبقار ويحافظ على إنتاجها لأجود الألبان.

وأشار إلى أن مزرعة ألبان مليحة ستعمل على تدوير مخلفات الأبقار للمحافظة على البيئة، وإنتاج أجود أنواع الأسمدة العضوية التي ستستخدم في مزرعة القمح، والتي ستمد الأبقار بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري.









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