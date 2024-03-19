نفذ أكثر من 200 عملية .. ما سر لص محركات السيارات فقط ؟

ألقت شرطة العاصمة الهندي دلهي القبض على لص كان مهتما بسرقة محركات السيارات أكثر من سرقة المركبات بأكملها، ونفذ أكثر من 200 عملية سطو في الأشهر الستة الماضية.

تم القبض على اللص البالغ من العمر 25 عاما في 2 مارس عندما كان على وشك سرقة المحرك من سيارة إنوفا بالقرب من محطة حافلات، بعدما فلت من رجال الشرطة في مرات عديدة سابقاً.

تم رصد اللص من قبل سائق السيارة، وعندما حاول وصديقه الإمساك به أطلق المتهم النار عليهما فأصاب الصديق بالرصاص وتمكن من الفرار من المكان بالمحرك، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث فشكلت فريقاً للقبض على السارق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تایمز.

ووفقا للشرطة فإن اللص انغمس في سلوك إجرامي متكرر حيث ارتكب عدة حوادث لسرقة محركات السيارات في المنطقة تجاوزت الـ 200.

وقالت الشرطة "رسمنا خط سير اللص بعد مسح لقطات كاميرات المراقبة، علمت الشرطة أن المتهم جاء على سكوتر. وبعد بحث شامل وفحص الكاميرات، عثرت الشرطة أخيرا على السكوتر الذي يستخدمه اللص في سرقاته، وبمساعدة مخبريها نجحت الشرطة في اعتقال المتهم صاحب السرقات الغريبة الذي أرجعها لصعوبة تعقب المحركات عكس السيارات.



