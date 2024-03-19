Tuesday, 19 March 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نفذ أكثر من 200 عملية .. ما سر لص محركات السيارات فقط ؟

3/19/2024 5:20:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألقت شرطة العاصمة الهندي دلهي القبض على لص كان مهتما بسرقة محركات السيارات أكثر من سرقة المركبات بأكملها، ونفذ أكثر من 200 عملية سطو في الأشهر الستة الماضية.

تم القبض على اللص البالغ من العمر 25 عاما في 2 مارس عندما كان على وشك سرقة المحرك من سيارة إنوفا بالقرب من محطة حافلات، بعدما فلت من رجال الشرطة في مرات عديدة سابقاً.

تم رصد اللص من قبل سائق السيارة، وعندما حاول وصديقه الإمساك به أطلق المتهم النار عليهما فأصاب الصديق بالرصاص وتمكن من الفرار من المكان بالمحرك، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث فشكلت فريقاً للقبض على السارق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تایمز.

ووفقا للشرطة فإن اللص انغمس في سلوك إجرامي متكرر حيث ارتكب عدة حوادث لسرقة محركات السيارات في المنطقة تجاوزت الـ 200.

وقالت الشرطة "رسمنا خط سير اللص بعد مسح لقطات كاميرات المراقبة، علمت الشرطة أن المتهم جاء على سكوتر. وبعد بحث شامل وفحص الكاميرات، عثرت الشرطة أخيرا على السكوتر الذي يستخدمه اللص في سرقاته، وبمساعدة مخبريها نجحت الشرطة في اعتقال المتهم صاحب السرقات الغريبة الذي أرجعها لصعوبة تعقب المحركات عكس السيارات.


MENAFN19032024000110011019ID1107994604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث