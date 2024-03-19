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محترف الهلال السعودي: رونالدو طالبني بعدم تقليد احتفاله الشهير

3/19/2024 5:20:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف البرازيلي ميشيل ديلغادو، محترف الهلال السعودي، أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، طلب منه عدم تقليد احتفاله الشهير.

وقال ديلغادو، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية أمس الإثنين، "وعدت زملائي قبل مباراة نهائي البطولة العربية (أمام النصر) أني سأحتفل على طريقة رونالدو لو سجلت هدفًا، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف "حينما احتفلت أمام رونالدو جاء إليَّ مستغربًا وقال لي (لا تحتفل كما أحتفل)، لكني سرت وواصلت المباراة".

واعتاد ديلغادو الاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيل الأهداف هذا الموسم، كان آخرها احتفاله بهدفه القاتل ضد ضمك أول أمس السبت في الدوري السعودي للمحترفين.

وعن سلسلة انتصارات الهلال التاريخية الجارية، علق ديلغادو "لدينا 29 انتصارًا على التوالي الآن، لا نصدق ذلك، حتى حينما بدأنا الانتصارات لم نكن نؤمن بوصولنا إلى رقم كهذا، لكن لحسن الحظ، لدينا فريق يتمرن بصورة ممتازة، ولدينا لاعبون ممتازون أيضًا".

وبات الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ أندية كرة القدم، ولديه فرصة مواصلة السلسلة حال فاز على الشباب يوم 30 مارس الجاري في الدوري السعودي.

وبشأن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، قال "إنه شخص رائع، ولا يعرف في قاموسه إلا كلمة الفوز، ويحولها لنا كلاعبين، وفي الجانب الآخر الذي لا يشاهده الكثير، هو مثل الأب، أو الصديق، أو الأخ الأكبر، الذي يشارك ما يعرفه من خبرة حياتية".

وشارك ديلغادو، صاحب الـ 28 عامًا، مع الهلال في 31 مباراة بكل البطولات، وساهم في 13 هدفًا، إذ سجل 6 أهداف، وصنع 7.

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