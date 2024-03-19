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مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

3/19/2024 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المواعيد الرسمية لمواجهات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام جولة الذهاب يومي 29 و30 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يومي 5 و6 أبريل المقبل.

الذهاب

الجمعة 29 مارس
سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

السبت 30 مارس
مازيمبي الكونغولي × بيترو أتلتيكو الأنجولي
يانج أفريكانز التنزاني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
الترجي التونسي × أسيك الإيفواري

الإياب

الجمعة 5 أبريل
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي × يانج أفريكانز التنزاني
الأهلي المصري × سيمبا التنزاني

السبت 6 أبريل
بيترو أتلتيكو الأنجولي × مازيمبي الكونغولي
أسيك الإيفواري × الترجي التونسي

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