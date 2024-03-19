مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المواعيد الرسمية لمواجهات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام جولة الذهاب يومي 29 و30 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يومي 5 و6 أبريل المقبل.

الذهاب

الجمعة 29 مارس

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

السبت 30 مارس

مازيمبي الكونغولي × بيترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

الترجي التونسي × أسيك الإيفواري

الإياب

الجمعة 5 أبريل



ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي × يانج أفريكانز التنزاني

الأهلي المصري × سيمبا التنزاني

السبت 6 أبريل

بيترو أتلتيكو الأنجولي × مازيمبي الكونغولي

أسيك الإيفواري × الترجي التونسي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز