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مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

3/19/2024 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد جولتي الذهاب والإياب لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام جولة الذهاب يوم السبت 31 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يوم السبت 7 أبريل المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، تبدأ مباريات دور الـ 8 بمواجهة حامل اللقب نادي اتحاد الجزائر ومضيفه ريفيرز يونايتد، على ملعب جودسويل أكبابيو في 31 مارس.

ويستضيف الملعب المالي، في نفس اليوم، نادي أف سي دريمز الغاني في باماكو، كما يلتقي نادي أبو سليم الليبي مع ضيفه نهضة بركان المغربي، على ملعب الشهداء بنينا، في بنغازي.

وتختتم جولة الذهاب بالديربي المصري بين فيوتشر والزمالك، على ملعب السلام بالقاهرة.

وفي جولة الإياب ستقام المباريات على ملاعب الفرق التي خاضت جولة الذهاب خارج أرضها.

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