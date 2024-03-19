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بلينكن يأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

3/19/2024 5:20:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى "مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم"

وأضاف بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ" مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وأكد بلينكن أنه "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".


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