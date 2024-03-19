مباحثات بين «مجلس التعاون» والاتحاد الأوروبي لإعفاء الخليجيين من تأشيرة «شنغن»

بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، خلال لقائهما في بروكسل أمس، العلاقات الثنائية بين الجانبين بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة“شنغن”، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، والمزمع عقده في أبريل المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية“واس” اليوم.

وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وآليات تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلاً عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.





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