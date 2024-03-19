شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسولة تستعين بطلاسم شعوذة

ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على امرأة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تمتهن "التسول"، وتحمل في حوزتها "طلاسم شعوذة"، تعتقد أنها تساعدها في التأثير على الناس من أجل إعطائها المال.



وجاء إلقاء القبض على المرأة ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المُتسولة ضُبطت في إحدى المناطق السكنية وعثر أفراد الشرطة بحوزتها على "أوراق وأدوات وطلاسم شعوذة، وأحجبة للسحر"، تستخدمها أثناء التسول لاعتقادها أنها تساعدها في التأثير على الناس لمنحها ما تريده من مال، مضيفاً أن ضبط المتسولة جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات عنها.

وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وشدد على ضرورة عدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.

وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.





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