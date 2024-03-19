توقف سلسلة جريزمان التاريخية مع منتخب فرنسا

استبعد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد من معسكر الديوك، الذي يقام مارس الجاري.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر منصة "إكس"، إلى استبعاد جريزمان بسبب إصابة في كاحل القدم، على

أن يحل ماتيو جندوزي لاعب وسط لاتسيو الإيطالي بدلاً من جريزمان.

وستكسر هذه الإصابة سلسلة أنطوان جريزمان بالمشاركة في 84 مباراة متتالية مع منتخب فرنسا، بسبب إصابته بالتواء متوسط الشدة في الكاحل مما أثار الشكوك حول مشاركته في المباراة الماضية ضد برشلونة، ثم شارك في الشوط الثاني وبدا غير جاهز بنسبة 100%.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر أمام ألمانيا وتشيلي.

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