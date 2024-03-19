الاتحاد المصري لكرة القدم: وطنية صلاح لا تقبل المزايدة



أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المزايدة على وطنية محمد صلاح نجم ليفربول مرفوضة.

وأوضح علام عبر برنامج (جمهور التالتة) بقناة "أون تايم سبورتس 2"، أن "محمد صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل"، حيث يخوض الفراعنة مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأضاف: "الأهم لنا أن تكتمل جاهزية صلاح، ليكون حاضرًا في المباريات الرسمية المقبلة، التي يعني الفوز بها الاقتراب بنسبة 80% من التأهل لمونديال 2026".

ويغيب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بناء على طلبه لعدم الجاهزية.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض بطولة كأس "عاصمة مصر" الودية، ضمن سلاسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام حسن مواجهة الافتتاح بالبطولة الودية ضد نيوزيلندا، الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

وطالب رئيس الاتحاد المصري الجماهير بحضور المباراة الأولى للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، وقال علام: "التعاقد مع حسام حسن كان مطلبًا جماهيريًا، ونتمنى أن تحضر الجماهير بقوة لدعمه، والمساهمة في نجاح البطولة الودية الدولية التي تستضيفها مصر وسط ظروف صعبة بعد اعتذار مفاجئ للشركة المنظمة".

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