استجاب لطلب الخبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر المصري، آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه أحمد رفعت، المتواجد بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، منذ سقوطه بشكل مفاجئ، في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقال دعبس عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رفعت خضع لمنظار على الرئة، وتبين وجود مخاط ودماء منذ توقف عضلة القلب، ونجح المنظار في التخلص من جزء كبير منها، ونتمنى أن تتحسن الرئة بعد هذه العملية".

وأضاف: "كل ما نتمناه حاليًا أن يتعافى رفعت ويستطيع التقاط نفسه بشكل طبيعي، لكي يتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي".

وتابع: "الأطقم الطبية المصرية بخير والمستشفى التي يرقد بها رفعت تقوم بأعلى مجهود ممكن، حاولت نقل اللاعب لمستشفى آخر بالقاهرة، عبر سيارة إسعاف كأنها غرفة عناية مركزة، ولكن حالته لا تسمح، وبالرجوع لأهل اللاعب تمسكوا باستكمال العلاج في المستشفى التي يتواجد بها حاليًا".

وعما تردد حول مبادرة محمد صلاح نجم ليفربول، لعلاج رفعت خارج مصر، قال دعبس: "هذا الكلام غير صحيح، صلاح لاعب كبير له قيمته ورفعت يلعب في ناد

كبير، وخلفه مؤسسة تستطيع علاج أبنائها، لم يتم التواصل مع صلاح، ولا يمكن نقل اللاعب للعلاج في أي مستشفى آخر، لأن حالته غير مستقرة حتى الآن".

وعن لقاء فيوتشر والزمالك 31 مارس الجاري في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قال دعبس: "هناك حزن كبير لدى اللاعبين وصدمة لدى الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، خاصة أن رفعت قريب من الجميع، اللاعبون يشعرون بالاهتمام بمتابعة حالة رفعت، وفي النهاية كل شيء بيد الله وهناك تركيز على المباريات المقبلة، لأن الحياة لن تتوقف".

من جانبه، أكد مراسل "أون تايم سبورتس" أن اللاعب استجاب لطلب الخبير الطبي أحمد المنشاوي بالضغط على يده، وهو ما يعكس تحسنًا في الإدراك، رغم تواجده على جهاز التنفس الصناعي.

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