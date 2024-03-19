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تسوية 1090 منازعة عقارية بقيمة 1.98 مليار درهم ودياً في أبوظبي 2023

3/19/2024 5:20:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق مركز تسوية المنازعات العقارية التابع لمركز أبوظبي العقاري- دائرة البلديات والنقل إنجازاً لافتاً فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال عام 2023.

وأنجز المركز 3,876 منازعة من أصل 4079 قيدت خلال عام 2023 بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت 95%، جاء هذا الإنجاز بعد قيام المصلحين العقاريين من عقد 10,376 جلسة خلال العام فيما بلغت القيمة الإجمالية للقضايا التي تم تسويتها 1,985,550,315 درهماً إماراتياً، مما يمثل علامة فارقة في أداء المركز ودوره الريادي في دعم استقرار القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وبلغت نسبة المنازعات العقارية التي نجح المركز بحلها ودياً 28% من إجمالي عدد المنازعات المنجزة، مما يعكس الحرص على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية باستخدام أحدث وسائل التوفيق والمصالحة، وبهذا يؤكد المركز التزامه المستمر بتعزيز عملية تسوية المنازعات العقارية مما ينعكس على نمو القطاع العقاري في الإمارة.

وقال راشد الكعبي مدير مركز تسوية المنازعات العقارية: "تشكل إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية في عام 2023 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتميز وسعينا الحثيث لإرساء أعلى معايير العدالة والإنصاف في القطاع العقاري، ومع تركيزه على تسوية المنازعات بشكل ودي، لعب المركز دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقاري في أبوظبي".

وأردف: "يواصل مركز تسوية المنازعات العقارية جهوده لتحسين خدماته واتباع أساليب مبتكرة لتسوية المنازعات بما يساهم في نمو واستقرار سوق العقارات في أبوظبي".


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