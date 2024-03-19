منتخب الإمارات يخوض تدريباته «كامل العدد» استعدادًا لمواجهة اليمن

يؤدي منتخب الإمارات في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء مرانه الأساسي، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب اليمن الخميس المقبل على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

وسيُقام المران الأساسي للأبيض في ملعب جامعة نيويورك الذي يحتضن حالياً جميع الحصص التدريبية في المعسكر الحالي المقام في جزيرة السعديات، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو الاستمرار في ذات المعلب لأن اللاعبين على دراية تامة بأرضية استاد آل نهيان، الذي سيشهد تدريبات المنتخب اليمني الذي وصل إلى البلاد فجر اليوم.

وتسود حالة من الحماس والتفاؤل في أروقة معسكر الأبيض، خاصة بعد انضمام لاعبي العين وعجمان ومشاركتهم في التدريبات الجماعية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق أسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال مباراة الخميس, التي يسعى خلالها الأبيض لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات والوصول إلى النقطة التاسعة وتعزيز صدارته للمجموعة.

وقال لاعب منتخب الإمارات خالد الهاشمي أن مباراة اليمن تُعد في غاية الأهمية كونها تُقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مؤكداً عزم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مميز وحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير.

وأوضح الهاشمي أن الأمور في المعسكر تسير بشكل إيجابي، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز كافة اللاعبين ليس فقط لمباراة الخميس، إنما كذلك لمباراة الإياب، التي ستقام بعد أيام في السعودية.

من جهة أخرى، يعقد المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عصر يوم غد في قاعة المؤتمرات الصحفية لإستاد آل نهيان بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، إذ يُعقد مؤتمر مدرب منتخب اليمن في تمام الساعة 4:00، يليه مؤتمر مدرب الإمارات في تمام الساعة 5:00، ويسبق المؤتمر الصحفي عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور المراقب ومقيم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية، وسيتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة واعتماد ألوان قمصان المنتخبين وتحديد أرقام بوابات دخول الجماهير وغيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز