5492 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بـ 5 مليارات درهم في دبي

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نمو قياسي في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال عام 2023، حيث أصدرت الغرفة 5492 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 5 مليارات درهم، وبنمو بلغ 47% في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي، النمو الذي يشهده قطاع المعارض والفعاليات والمؤتمرات في دبي، والذي يرتبط نظام الإدخال المؤقت للبضائع به ارتباطاً وثيقاً، الأمر الذي يظهر مكانة دبي المتنامية، وسمعتها كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات.

وأظهرت بيانات حديثة إصدار واستقبال 1118 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة وصلت إلى حوالي 695 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، مما يظهر زخماً مستمراً للفعاليات والمعارض التي تستضيفها الإمارة.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع أداة هامة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، مما يساهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين، ويرسخ مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.

مرونة

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يساهم في تعزيز مرونة اقتصاد دبي، ونمو القطاعات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، حيث يعتبر النظام محفزاً أساسياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض الترويجية والفعاليات والمؤتمرات.

وأضاف: «تعتبر غرفة تجارة دبي الجهة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة، وهناك تعاون ملموس وفعال بين الغرفة وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة، وحريصون على الدوام على تسهيل تنقل البضائع والسلع بما يضمن تعزيز تنافسية الإمارة وبيئة أعمالها».

جواز سفر للبضائع

ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع» حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكمبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

ويخوّل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.

ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك. كما يبسَط دفتر الإدخال المؤقت الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.

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