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الدولار يستمر بالتراجع في مصر

3/19/2024 5:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري في تعاملات أمس الاثنين، على خلفية إبرام مصر اتفاقيات كبرى مع البنك الدولي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار كليا، قبل أيام قليلة، وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن مصر لن تعود أبدا لسعر صرف محدد.
وبعد تخفيض قيمة الجنيه، تراجعت العملة المصرية من مستوى 31 جنيها في البنوك إلى 52 جنيها، قبل أن تهبط للمستوى الحالي عند 47 جنيهًا.
على إثر خفض الجنيه، تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 47 جنيها نتيجة توجه المضاربين على الدولار إلى بيع الكميات التي يملكونها.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمصر:
البنك المركزي المصري 47.09 جنيه للشراء، 47.22 جنيه عند البيع
البنك الأهلي المصري نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع
بنك مصر نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه عند البيع.
البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع
بنك الإسكندرية نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه عند البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.29 جنيه للشراء، ونحو 47.39 جنيه عند البيع.
بنك الكويت الوطني نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.
البنك العقاري المصري العربي نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه عند البيع.
المصرف العربي الدولي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.
بنك الاستثمار العربي نحو 47.05 جنيه للشراء، ونحو 47.15 جنيه عند البيع.


وكان الدولار قد سجل في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

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