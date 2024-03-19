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أسعار صرف العملا_ت

3/19/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، حسب سلطة النقد على النحو التالي:


الدولار الأمريكي: الشراء=3.6529 | البيع=3.6729
الدينار الأردني: الشراء=5.1449 | البيع=5.1877
اليورو الأوروبي: الشراء=3.9678 | البيع=3.9910
الجنيه المصري: الشراء=0.0772 | البيع=0.0778

MENAFN19032024000205011050ID1107994509

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