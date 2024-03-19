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الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأطفال جوعا

3/19/2024 5:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، من أن "الموت جوعا" سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

وعبر الفيديو كونفرانس قدم كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين معلومات لصحفيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

ولفت حسين، إلى أن "الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال".

وقال حسين إن البرنامج "على وشك إعلان المجاعة" في شمال غزة.

وأضاف: "بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي. وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع".

وأكد حسين أنه لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة.

وشدد حسين على أن "الأطفال يموتون من الجوع" في عموم غزة.

وقال: "إذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلاً بل آلاف منهم. لا يمكننا أن نسمح بذلك".​​​​​​​

وأظهر تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا".

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