فرنسا تدعو مجلس الأمن للتحرك بشأن غزة خلال يومين

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN-دعا ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات من أجل غزة خلال يوم أو يومين دون تأخير.
وقال دي ريفيير إنه "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراءات بشأن غزة دون مزيد من التأخير، أي خلال 24 إلى 48 ساعة".
وأوضح خلال تصريح صحفي قبل مشاركته في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة، أمس الاثنين، أن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا من الجوع والأمراض، وأن "هذه الكارثة ليست طبيعية ويجب إنهاؤها فورا".
وأضاف أن مجلس الأمن اعتمد قرارين بشأن غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتم تنفيذهما.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي: "يجب على مجلس الأمن الآن الوفاء بمسؤولياته، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".
وشدد على ضرورة بذل الجهود على الفور لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وإطلاق سراح السجناء وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
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