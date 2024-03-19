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فرنسا تدعو مجلس الأمن للتحرك بشأن غزة خلال يومين

3/19/2024 5:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN-دعا ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات من أجل غزة خلال يوم أو يومين دون تأخير.

وقال دي ريفيير إنه "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتخذ إجراءات بشأن غزة دون مزيد من التأخير، أي خلال 24 إلى 48 ساعة".

وأوضح خلال تصريح صحفي قبل مشاركته في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة، أمس الاثنين، أن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا من الجوع والأمراض، وأن "هذه الكارثة ليست طبيعية ويجب إنهاؤها فورا".

وأضاف أن مجلس الأمن اعتمد قرارين بشأن غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتم تنفيذهما.

وتابع الدبلوماسي الفرنسي: "يجب على مجلس الأمن الآن الوفاء بمسؤولياته، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وشدد على ضرورة بذل الجهود على الفور لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وإطلاق سراح السجناء وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

MENAFN19032024000205011050ID1107994505

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