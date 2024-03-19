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أفضل 10 دوريات في العالم

3/19/2024 5:11:07 AM
(MENAFN- Amman Net) أصدرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم تصنيفا لأفضل دوريات العالم لموسم 2023-2024، واعتمد الترتيب على تصنيف أندية كل دوري.

ولم تأت تسمية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من فراغ، بل لأنها أفضل الدوريات في العالم وليس في أوروبا فقط، ولذا احتفظت هذه الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بالمراكز الخمسة الأولى.

والمفاجأة أن دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الثانية) احتل المرتبة السادسة بعدها متقدما على دوريات أوربية عريقة لأنديتها صولات وجولات في البطولات الأوروبية.

وكان الدوري البرازيلي الوحيد ضمن العشرة الأوائل من خارج أوروبا، لما يضم من أندية عريقة بها الكثير من النجوم أصحاب التاريخ في الملاعب الأوروبية.



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وفيما يلي أفضل 10 دوريات في العالم:
  • الدوري الإنجليزي الممتاز
  • الدوري الألماني
  • الدوري الإيطالي
  • الدوري الإسباني
  • الدوري الفرنسي
  • دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الثانية)
  • الدوري الهولندي
  • الدوري البرتغالي
  • الدوري البلجيكي
  • الدوري البرازيلي

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