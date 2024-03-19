أشغال شقة.. دراما مقتبسة بذكاء بعيدا عن الاستنساخ

MENAFN - Amman Net) بعد النجاح الكبير الذي حققه النجمان هشام ماجد وشيكو بمسلسل "اللعبة" خلال 4 مواسم، قرر الممثلان المصريان خوض الموسم الرمضاني لهذا العام بأعمال درامية منفصلة، الأول بمسلسل "أشغال شقة" والثاني بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد".

ينتمي العملان لدراما الـ15 حلقة، وفي حين عُرض "أشغال شقة" بالنصف الأول من رمضان، من المفترض عرض مسلسل شيكو بالنصف الثاني، ومع أن المقارنة بين العملين متوقعة وحتمية، لكن بعد تربع "أشغال شقة" على عرش المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر والسعودية وبعض الدول الأوروبية عبر منصة "شاهد" منذ بداية رمضان، بجانب حيازته على اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي، صارت المنافسة أصعب.

تدور أحداث المسلسل حول حمدي الطبيب بالطب الشرعي (هشام ماجد) والإعلامية ياسمين (أسماء جلال) اللذين يرزقان بتوأم، وبسبب حاجتهم للمساعدة يضطران إلى البحث عن خادمة تقدم لهما المساعدة المنزلية، الأمر الذي يعرضهما لكثير من المواقف الطريفة.

رغم بساطة الفكرة، لكنها حملت بين طياتها نواة كوميديا متينة خاصة مع اللجوء لمديرات منزل مختلفات شكلا ومضمونا بمعدل واحدة كل حلقتين، مما سمح بضخ دماء متجددة من ضيوف الشرف بالمسلسل وتقديم قصص متنوعة.

وبالفعل نجحت الحلقتان الأولى والثانية التي شاركت فيهما النجمة انتصار في استقطاب المشاهدين، حتى إن مشاهدها وإيماءاتها سرعان ما تحولت إلى مادة للتندر والضحك على منصات التواصل، وهو ما يتناقض تماما مع دورها بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حيث تقوم بدور أم من منطقة شعبية تعاني الأمرين لضمان الكفاف لبناتها.

وتألقت كذلك النجمة إيمان السيد في أداء الخادمة ذات الأصول الشرقاوية -نسبة إلى محافظة الشرقية- والبارعة بالطبخ لدرجة تتسبب في اكتساب البطلة الكثير من الوزن الزائد بما يهدد مسيرتها المهنية، أما أنعام سالوسة فأجادت دور الخادمة ضعيفة السمع التي تقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

بخلاف ضيوف الشرف، منح العمل مساحة جيدة لعدد من نجوم الصف الثاني للكشف عن طاقاتهم الكوميدية، على رأسهم مصطفى غريب الذي شارك في عدة أعمال فنية أشهرها آخر 3 مواسم من مسلسل "الكبير"، وإن كان يمكن اعتبار "أشغال شقة" نقطة انطلاقته الحقيقية التي لن تلبث أن تفتح له أبوابا أكبر بعد نجاحه بمجاراة هشام ماجد بالكوميديا، بل التفوق عليه، حتى إن كثيرين شبهوه بالراحل طلعت زكريا في بداياته.





كما تألقت النجمة شيرين بدور الحماة المتسلطة التي تتعمد إزعاج زوجة ابنها، ومحمد محمود في دور الطبيب الذي يمارس كل يوم تخصصا طبيا مختلفا وهو ما كان يمكن استغلاله بمواقف كوميدية أكثر من ذلك، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم في دور المدير بمصلحة الطب الشرعي حيث يعود للكوميديا التي عرّفته إلى الجمهور بمسلسل "بـ 100 وش".

ومع أن بطولة العمل النسائية الأساسية جاءت من نصيب أسماء جلال ورغم الانسجام الذي ظهر بينها وبين هشام ماجد، فإنها بدت كما لو كانت تتحسس موقفها بعالم الكوميديا، وتعرف حجم قدراتها الحقيقية بهذا المجال، مما يجعلها تستحق وصفها بالذكية كونها لم تجازف أو تبالغ بالتمثيل في منطقة درامية جديدة عليها.

جدير بالذكر أن مسلسل "أشغال شقة" مقتبسا من فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" الذي صدر عام 1969، ولعب بطولته صلاح ذو الفقار ونيللي وتحية كاريوكا، ودار حول زوجين سعيدين ينجبان طفلا، ويستعينان بأم الزوجة لرعاية الطفل، لكن مع توالي المشكلات وتضاعف الخلافات بين الزوجين يقرران البحث عن مساعدة خارجية.

ومع أن المسلسل بمثابة اقتباس، لكنه لم يستنسخ العمل الأصلي بالصوت والصورة، وإنما الفكرة العامة فقط بخيوطها العريضة مع إضافة شخصيات جديدة تسمح بخلق كوميديا مضاعفة، وهو أمر يُحسب لصانعيه الذين لم ينجرفوا نحو تيار النسخ بالورقة والقلم مثلما يجري بالسنوات الأخيرة مع المسلسلات التركية.

لكن ذلك لا يمنع حقيقة أن بعض القضايا التي طرحها العمل من باب الكوميديا جانبها الصواب واستفزت الجمهور. مثل السخرية من اكتساب البطلة وزنا إضافيا واضطرارها إلى اللجوء للعمليات الجراحية لإنقاص الوزن كي تصبح مقبولة وجميلة سواء بعيون زوجها أو بالعمل، إذ لم يعد مقبولا الاعتماد على انتقاد المظهر الجسدي للأفراد "البودي شيمينغ" (Body shaming) كمادة للإضحاك.

الأمر نفسه ينطبق على الحلقتين اللتين لعبت بطولتهما الممثلة اللبنانية ريم خوري، واعتمد دورها على كونها مجرد امرأة جميلة يتهافت عليها الرجال، ويتعلقون بها من النظرة الأولى، تماما مثلما جرى بفيلم "التجربة الدانماركية" والدور الذي قدمته اللبنانية نيكول سابا وهي فرضية ليست طريفة وتحمل كثيرا من المبالغة.

ومع ذلك لا يمكن إنكار اهتمام صانعي العمل بالتفاصيل الصغيرة سواء بالكتابة أو الديكورات والكادرات الإخراجية، وبالنظر لأن هذا العمل هو التجربة الدرامية الكوميدية الأولى لمؤلفي المسلسل خالد دياب وشيرين دياب بعد العديد من الأعمال الدرامية التي طغت الدرامية على غالبيتها، يمكن الحُكم على العمل باعتباره خطوة موفقة تفتح لهم مجالا جديدا بالكتابة.

خاصة أن بعض المواقف المضحكة التي شاهدناها كانت جيدة وطازجة، إذ أحسنا استغلال وظيفة الزوج لخلق مواقف طريفة، وإن اتسم بعضها بالمبالغة وهو أمر مقبول عادة بالأعمال الكوميدية الخفيفة.

مسلسل "أشغال شقة" دراما كوميدية أوشكت على الانتهاء، من إخراج خالد دياب وتأليفه بالمشاركة مع شيرين دياب، والبطولة جماعية شارك بها كل من هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومحمد عبد العظيم، والكثير من ضيوف الشرف.

أما النجم شيكو سوف يطل على الجمهور خلال أيام عبر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" يشاركه البطولة كريم محمود عبد العزيز، وآية سماحة، وحمزة العيلي، ودنيا ماهر.

ويدور العمل في إطار كوميدي-فانتازي، حيث تتسبب فجوة زمنية تنتج عن خلل بإحدى التجارب العلمية في ظهور ابن بحياة والده، بينما يتشارك الاثنان المرحلة العمرية نفسها، وهي الفكرة غير التقليدية والجذابة للحد الذي جعل البعض يتنبؤون بأن يكون هذا العمل هو الحصان الرابح بفئة الكوميديا رمضان 2024.