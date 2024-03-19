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13 اصابة بحادث تدهور حافلة على طريق المفرق الزرقاء

3/19/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب 13 شخصًا بحادث بتدهور باص عمومي على طريق المفرق الزرقاء. وبحسب إدارة الدوريات الخارجية فقد تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى الملك طلال العسكري.
وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، لإذاعة الأمن العام اليوم إن الحادث جاء نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائق، إضافة إلى تساقط الأمطار بشكل غزير إلى متوسط.
وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع تدهور تريلا لكن لم تسجل أي اصابات، ومع حريق اطارات لملاحة محملة بالبوتاس على طريق وادي عربة وتم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني حيث تم السيطرة عليه قبل أن يمتد لباقي اجزاء المركبة.
وأشار الحمود إلى أن يوم أمس تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبة شحن ومركبة خصوصي على طريق المفرق الزرقاء ولم تسجل اي اصابات، كما تعاملت مع تدهور مركبة خصوصي قرب جسر المطار نتج عنها حالة واحدة متوسطة تم اسعافها، إضافة إلى تعاملها مع حريق لمركبة على طريق ناعور باتجاه عمان دون اصابات.
ونوه إلى أن جميع طرق المملكة تشهد حتى اللحظة تساقط كثيف إلى متوسط للأمطار ما عدا بعض المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح، إضافة إلى ان مدى الرؤية بسبب الضباب يترواح بحسب المنطقة.

MENAFN19032024000209011053ID1107994502

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