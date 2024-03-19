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شاحنات مساعدات أردنية ودولية تصل إلى شمال قطاع غزة

3/19/2024 5:11:06 AM
(MENAFN- Amman Net) أظهرت فيديوهات، بثت قناة الجزيرة بعضها، دخول شاحنات مساعدات تحمل العلم الاردني، إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أظهرت مساعدات قادمة من تركيا و“الانوروا” ودول أخرى .

وبحسب الفيديوهات ، تحوي المساعدات على أكياس طحين وأرز ومواد غذائية أساسية و معلبة وغيرها ، و تم تسليم هذه المساعدات إلى“الأونورا” وتم وضعها في مستودعات تابعة لها ، للبدء بعمليات توزيعها على السكان في غزة.

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