شاحنات مساعدات أردنية ودولية تصل إلى شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) أظهرت فيديوهات، بثت قناة الجزيرة بعضها، دخول شاحنات مساعدات تحمل العلم الاردني، إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أظهرت مساعدات قادمة من تركيا و“الانوروا” ودول أخرى .
وبحسب الفيديوهات ، تحوي المساعدات على أكياس طحين وأرز ومواد غذائية أساسية و معلبة وغيرها ، و تم تسليم هذه المساعدات إلى“الأونورا” وتم وضعها في مستودعات تابعة لها ، للبدء بعمليات توزيعها على السكان في غزة.
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