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عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

3/19/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر غرام الذهب 21 عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الثلاثاء .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.3 دينارا للشراء منهم .




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