عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
التاريخ
3/19/2024 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استقر سعر غرام الذهب 21 عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الثلاثاء .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.3 دينارا للشراء منهم .
MENAFN19032024000208011052ID1107994500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.