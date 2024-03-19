Tuesday, 19 March 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع

3/19/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من أن عدم امتثال يريفان لمطالب باكو وتسليمها عددا من القرى الحدودية، سيؤدي لاندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان خلال أسبوع.


وقال باشينيان: "مهمتنا هي أن يكون لدينا حدود، وبوجودها ستصبح عقبة من وجهة نظر دولية وبحكم القانون، لن يتم قبول إطلاق النار على هذه الحدود".
وأضاف: "سنقوم ببناء الطرق وتأمين سكان القرى الحدودية بكل ما هو ضروري، سوف ندفع تعويضات إضافية عند الضرورة. ورفضنا مطالب باكو يعني أن الحرب ستبدأ خلال أسبوع".


وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات باشينيان: "هذا ما فعله الرعاة الجدد من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وواشنطن ليريفان، يرجى ملاحظة أن هذا البيان لا علاقة له بروسيا، هذه سياسة السلطات الحالية في يريفان بعد مشاوراتها مع الغربيين".

RT

MENAFN19032024000208011052ID1107994496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث