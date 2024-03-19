باشينيان يحذر من حرب قد تبدأ في غضون أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من أن عدم امتثال يريفان لمطالب باكو وتسليمها عددا من القرى الحدودية، سيؤدي لاندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان خلال أسبوع.



وقال باشينيان: "مهمتنا هي أن يكون لدينا حدود، وبوجودها ستصبح عقبة من وجهة نظر دولية وبحكم القانون، لن يتم قبول إطلاق النار على هذه الحدود".

وأضاف: "سنقوم ببناء الطرق وتأمين سكان القرى الحدودية بكل ما هو ضروري، سوف ندفع تعويضات إضافية عند الضرورة. ورفضنا مطالب باكو يعني أن الحرب ستبدأ خلال أسبوع".



وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات باشينيان: "هذا ما فعله الرعاة الجدد من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وواشنطن ليريفان، يرجى ملاحظة أن هذا البيان لا علاقة له بروسيا، هذه سياسة السلطات الحالية في يريفان بعد مشاوراتها مع الغربيين".

RT