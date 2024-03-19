Tuesday, 19 March 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرق فعالة للوقاية من جفاف العين أثناء الصوم

3/19/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك أعضاء حيوية في الجسم تتأثر سلبًا عند صيام شهر رمضان المبارك، منها العين، حيث تتعرض لمشكلة مزعجة، ولكن من السهل الوقاية منها باتباع عدد من الإرشادات.
كيفية الحفاظ على صحة العين في رمضان

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.
- اتباع نظام غذائي صحي في وجبتي الإفطار والسحور.
- ارتداء النظارات الشمسية قبل الخروج من المنزل صباحًا.
- عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.
- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون وبذور الكتان، نظرًا لقدرتها على منع جفاف العين، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.


علاج جفاف العين في المنزل
هناك طرق فعالة في علاج جفاف العين بالمنزل، مثل استخدام الدموع الاصطناعية التي تصرف من الصيدليات ، مع ضرورة عمل كمادات دافئة على العينين بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في اليوم.

الكونسلتو

MENAFN19032024000208011052ID1107994495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث