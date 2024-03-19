طرق فعالة للوقاية من جفاف العين أثناء الصوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك أعضاء حيوية في الجسم تتأثر سلبًا عند صيام شهر رمضان المبارك، منها العين، حيث تتعرض لمشكلة مزعجة، ولكن من السهل الوقاية منها باتباع عدد من الإرشادات.كيفية الحفاظ على صحة العين في رمضان

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

- اتباع نظام غذائي صحي في وجبتي الإفطار والسحور.

- ارتداء النظارات الشمسية قبل الخروج من المنزل صباحًا.

- عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون وبذور الكتان، نظرًا لقدرتها على منع جفاف العين، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.



علاج جفاف العين في المنزل

هناك طرق فعالة في علاج جفاف العين بالمنزل، مثل استخدام الدموع الاصطناعية التي تصرف من الصيدليات ، مع ضرورة عمل كمادات دافئة على العينين بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في اليوم.

الكونسلتو