الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 فردا من طواقمنا استشهدوا بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فردا من طواقمه استشهدوا خلال أداء عملهم في قطاع غزة منذ بداية الحرب، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على القطاع المحاصر.
وفي اليوم الـ165 للحرب على قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في القطاع من أبرزها رفح في الجنوب ومخيم جباليا شمالا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.
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