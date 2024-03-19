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الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 فردا من طواقمنا استشهدوا بغزة

3/19/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فردا من طواقمه استشهدوا خلال أداء عملهم في قطاع غزة منذ بداية الحرب، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على القطاع المحاصر.
وفي اليوم الـ165 للحرب على قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في القطاع من أبرزها رفح في الجنوب ومخيم جباليا شمالا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.



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