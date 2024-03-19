المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما نسبته 70,5% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 85,5% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 138,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 48% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في منطقة القصر/ الكرك خلال 24 ساعة بلغت 46 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.