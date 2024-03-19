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إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا

3/19/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 9 سياح نجوا في انهيار ثلجي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وجاء في بيان الوزارة: "أجلت مروحية "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية السياح الناجين إلى مدينة يليزوفو، فيما اضطر رجال الإنقاذ والسياح للسير على الأقدام لمسافة طويلة للوصول إلى المروحية التي لم تحلّق في سماء منطقة الانهيار تفاديا لإحداث انهيارات ثلجية أخرى".

روسيا اليوم

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