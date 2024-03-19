إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 9 سياح نجوا في انهيار ثلجي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.
وجاء في بيان الوزارة: "أجلت مروحية "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية السياح الناجين إلى مدينة يليزوفو، فيما اضطر رجال الإنقاذ والسياح للسير على الأقدام لمسافة طويلة للوصول إلى المروحية التي لم تحلّق في سماء منطقة الانهيار تفاديا لإحداث انهيارات ثلجية أخرى".
روسيا اليوم
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