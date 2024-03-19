الجمارك تتابع الية انسياب البضائع واستمرارية سلاسل التوريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوعز مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في المراكز الجمركية والحدودية فيما يخص انسيابية وتسهيل نقل البضائع والإجراءات الجمركية للمحافظة على المخزون واستمرارية سلاسل التوريد في ظل الظروف الاقليمية لمعالجة اي عقبات او تحديات بشكل فوري ومتابعة اجراءات التخليص على البضائع ميدانيا من قبل هذه اللجنة .



وقال القضاة ان اللجنة المشكلة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التسهيل والالتزام عميد جمارك سالم البشابشة وعضوية عدد من مدراء المديريات المعنية ستباشر اعمالها فورا للاطلاع عن كثب على سير العملية في المراكز ومعالجة اي اختلالات ان وجدت بدءا من مركز جمرك العقبة ومرورا بكافة المراكز الجمركية الحدودية المعنية .



وشدد القضاة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل على التجار واختصار عاملي الوقت والجهد والاستفادة من المشاريع الريادية التي تبنتها الدائرة في هذا المجال للتخليص على البضائع بأسرع وقت ممكن مع ضمان سلامة الإجراءات الجمركية سواء للبضائع الواردة او الصادرة أو الترانزيت .



تأتي هذه الإجراءت والمتابعة الحثيثة من الجمارك الاردنية بناء على التوجيهات الحكومية لكافة الدوائر المعنية بضرورة التعامل مع الظروف الإقليمية وتسهيل عملية التبادل التجاري وضمان استمرارية سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الأساسية وبالشراكة مع القطاع الخاص و نقابة اصحاب شركات التخليص واستمراراً لنهج دائرة الجمارك بسعيها الدؤوب لتطوير الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية وبشكل مستمر .