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شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ

3/19/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل غرب مدينة غزة، وقصف مدفعي استهدف مخيم الشاطئ في القطاع.


كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شققا سكنية عند مفترق السامر بمدينة غزة.


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