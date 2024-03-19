شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ

شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ
التاريخ
3/19/2024 5:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل غرب مدينة غزة، وقصف مدفعي استهدف مخيم الشاطئ في القطاع.
كما أفاد المراسل باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شققا سكنية عند مفترق السامر بمدينة غزة.
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