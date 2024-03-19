هيونداي الأردن تطلق عرض شهر رمضان المبارك على سيارتها الجديدة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن، عن عرضها الحصري والمميز لشهر رمضان المبارك على سيارتها العائلية المميزة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024.



وخلال شهر رمضان المبارك، ستقدم علامة هيونداي الأردن عرضًا مميزاً للراغبين باقتناء أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الكورية وعلامة هيونداي في قطاع السيارات الحديثة، وهي هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024، والتي تمثل مفهومًا جديدًا للسيارات العائلية، حيث تُمزج بين المساحة الرحبة والأداء القوي والكفاءة الاستثنائية، لِتُصبح رفيقك المثالي في رحلاتك مع العائلة.



تُوفر سيارة سنتافي هايبرد 2024 مساحة رحبة للركاب، مع 7 مقاعد مريحة مدفّأة ومبرّدة، ومساحة تخزين واسعة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة. كما تُزخر السيارة بمجموعة من التقنيات المتقدمة، بدءًا من لوحة العدادات الإلكترونية المتطورة، وشاشة اللمس 10.25 بوصة التي تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto التي تمنحك تواصلاً دائماً مع العالم، وتُسيطر على كل تفاصيل رحلتك مع العائلة. كما تُقدم هيونداي الأردن عبر وكيلها مؤسسة الوحدة للتجارة كفالة مصنعية على بطارية هيونداي سنتافي هايبرد 2024 لمدة 7 سنوات أو 150,000 كم أيهما أسبق، مما يُضفي شعورًا بالأمان والراحة على تجربتك. وداعًا للقلق، ومرحبًا بالثقة والطمأنينة.



وفي تفاصيل عرض شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عرضاً قوياً لعملائها الأوفياء في الشهر الكريم، حيث يحصل العميل عند شرائه سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024 على أول 3 أقساط مجاناً، مع إمكانية استبدال سيارة العميل القديمة مهما كان نوعها كدفعة أولى، بالإضافة للحصول على تأمين شامل مجاني، وعلى عقد صيانة مجاني لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق.



وفي هذا الصدد، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن:" نؤمن في هيونداي الأردن بتقديم تجربة متميزة لعملائنا، حيث نسعى دائمًا لتسهيل الحياة على المواطن من خلال توفير سياراتنا المبتكرة. وبحمد الله وتوفيقه، نعلن عن إطلاق حملتنا الجديدة على سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024. نعد عملاءنا بتقديم أفضل العروض والخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم، مع ضمان إعادة شراء السيارة بأفضل سعر للحفاظ على استثمارهم. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة نحو التميز والراحة."



مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن حائزة على عدة جوائز على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدة سنوات، وتضم تحت سقفها أكبر تشكيلة سيارات من العلامة التجارية هيونداي بفئاتها العاملة بالوقود والهجينة والكهربائية، مع توفيرها لأكبر مخزون قطع غيار في الأردن.



ويمكن للمهتمين بمشاهدة سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024 زيارة معارض هيونداي في شارع المدينة الطبية بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320.