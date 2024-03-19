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(سنتكوم): تحييد وتدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيرات تابعة للحوثيين

3/19/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية للجيش الامريكي (سنتكوم) انها دمرت سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين انه "في يوم 18 مارس نجحت قوات القيادة المركزية الامريكية في تحييد وتدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات بدون طيار وثلاث حاويات لتخزين الاسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضح البيان ان ذلك جاء ضمن "اجراء للدفاع عن النفس" بعد ان شكلت هذه الاسلحة تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وأشار الى ان "هذه الاجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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