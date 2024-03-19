(سنتكوم): تحييد وتدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيرات تابعة للحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية للجيش الامريكي (سنتكوم) انها دمرت سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في البحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين انه "في يوم 18 مارس نجحت قوات القيادة المركزية الامريكية في تحييد وتدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات بدون طيار وثلاث حاويات لتخزين الاسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأوضح البيان ان ذلك جاء ضمن "اجراء للدفاع عن النفس" بعد ان شكلت هذه الاسلحة تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وأشار الى ان "هذه الاجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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