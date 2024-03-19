الرئيس الأمريكي يعرب مجددا عن قلقه العميق من شن عملية عسكرية في رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن قلقه "العميق" من عزم الكيان الإسرائيلي المحتل شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث يخوض جيش الاحتلال حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أعرب في اتصال مساء أمس الاثنين مع رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو عن قلقه "العميق" بشأن احتمال القيام بعملية عسكرية برية "كبيرة" في رفح.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد من الكيان المحتل العاصمة واشنطن للقاء وفد أمريكي "لتبادل وجهات النظر ومناقشة الأساليب البديلة لاستهداف العناصر الرئيسية في حماس وتأمين الحدود بين مصر وغزة دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح".
وتمثل رفح نقطة خلاف جوهرية بين واشنطن والكيان المحتل في ظل خلافات متصاعدة بينهما بسبب الحرب في غزة واستمرار مسلسل القتل والتجويع الذي يمارسه جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.
وأكد بايدن "الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات المنقذة للحياة لتصل إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة مع التركيز بشكل خاص على الشمال".
وناقش الطرفان "المفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن.. كما ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة".
وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة "حماية السكان المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة". (النهاية)
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