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الرئيس الأمريكي يعرب مجددا عن قلقه العميق من شن عملية عسكرية في رفح

3/19/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن قلقه "العميق" من عزم الكيان الإسرائيلي المحتل شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث يخوض جيش الاحتلال حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أعرب في اتصال مساء أمس الاثنين مع رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو عن قلقه "العميق" بشأن احتمال القيام بعملية عسكرية برية "كبيرة" في رفح.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد من الكيان المحتل العاصمة واشنطن للقاء وفد أمريكي "لتبادل وجهات النظر ومناقشة الأساليب البديلة لاستهداف العناصر الرئيسية في حماس وتأمين الحدود بين مصر وغزة دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح".
وتمثل رفح نقطة خلاف جوهرية بين واشنطن والكيان المحتل في ظل خلافات متصاعدة بينهما بسبب الحرب في غزة واستمرار مسلسل القتل والتجويع الذي يمارسه جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.
وأكد بايدن "الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات المنقذة للحياة لتصل إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة مع التركيز بشكل خاص على الشمال".
وناقش الطرفان "المفاوضات الجارية في قطر بشأن الرهائن.. كما ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة".
وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة "حماية السكان المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة". (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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