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ولي العهد السعودي يبحث مع أمين الامم المتحدة تطورات الاوضاع في غزة

3/19/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 19 - 3 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من أمين عام الامم المتحدة مساء أمس.
وأشارت (واس) إلى انه جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار. (النهاية)

ف ن / ط م ا



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