ولي العهد السعودي يبحث مع أمين الامم المتحدة تطورات الاوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 19 - 3 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من أمين عام الامم المتحدة مساء أمس.
وأشارت (واس) إلى انه جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار. (النهاية)
ف ن / ط م ا
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