Tuesday, 19 March 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تدين اعتقال واعتداء قوات الاحتلال على مراسل قناة (الجزيرة)

3/19/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 3 (كونا) -- دانت الأمم المتحدة بشدة اعتقال واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراسل قناة (الجزيرة) إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق مساء أمس الاثنين في تصريح صحفي "نحن نقف ضد أي مضايقة للصحفيين في أي مكان في العالم" معربا عن تعاطفه مع الغول والصحفيين الآخرين الذين عانوا من أي عنف خلال هذه الحادثة.
وأفادت قناة الجزيرة في بيان بأنه تم إطلاق سراح الغول بعد اعتقاله 12 ساعة في المجمع الطبي وتعرضه للضرب المبرح مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضا بتدمير المركبات والكاميرات التابعة للقناة.
وكانت (الجزيرة) طالبت في وقت سابق أمس الاثنين بالإفراج الفوري عن مراسلها في غزة والصحفيين المعتقلين معه فيما حملت قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم.
واعتبرت الشبكة الإعلامية هذا الاستهداف "محاولة أخرى من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء في غزة". (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN19032024000071011013ID1107994363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث