الأمم المتحدة تدين اعتقال واعتداء قوات الاحتلال على مراسل قناة (الجزيرة)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 3 (كونا) -- دانت الأمم المتحدة بشدة اعتقال واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراسل قناة (الجزيرة) إسماعيل الغول وعدد من الصحفيين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق مساء أمس الاثنين في تصريح صحفي "نحن نقف ضد أي مضايقة للصحفيين في أي مكان في العالم" معربا عن تعاطفه مع الغول والصحفيين الآخرين الذين عانوا من أي عنف خلال هذه الحادثة.
وأفادت قناة الجزيرة في بيان بأنه تم إطلاق سراح الغول بعد اعتقاله 12 ساعة في المجمع الطبي وتعرضه للضرب المبرح مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضا بتدمير المركبات والكاميرات التابعة للقناة.
وكانت (الجزيرة) طالبت في وقت سابق أمس الاثنين بالإفراج الفوري عن مراسلها في غزة والصحفيين المعتقلين معه فيما حملت قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم.
واعتبرت الشبكة الإعلامية هذا الاستهداف "محاولة أخرى من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل الجرائم المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء في غزة". (النهاية)
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