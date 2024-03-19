قبرص: النجاح النسبي لمساعدة غزة بحرا يجب ألا يكون بديلا عن المعابر البرية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من حاتم الصكلي

بروكسل - 19 - 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ان النجاح النسبي للممر البحري في تأمين المساعدات وتدفق الاحتياجات الضرورية لسكان غزة يجب الا يكون بديلا بأي حال من الأحوال عن فتح للمعابر البرية.

وشدد كومبوس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء أمس الاثنين في بروكسل على ضرورة العمل على وقف اطلاق النار في قطاع غزة والبدء في تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

كما أعلن جاهزية شحنة ثانية من المساعدات سيتم إرسالها من قبرص إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة في اطار استغلال الممر البحري الذي تم انشاؤه بمساهمة الاتحاد الاوروبي لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة.

وكان الممر البحري (لارنكا-غزة) شهد نقل شحنة تقدر بنحو 200 طن من المساعدات الغذائية وتم فعلا تسلمها الاسبوع الماضي.

وأوضح الوزير القبرصي ان "النقطة المهمة في هذه المرحلة هي زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لمساعدة السكان وخلق شريان حياة للناس في غزة ومحاولة تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح بزيادة التدفق".

وأكد أهمية تضافر وتكامل الجهود بين مصر والأردن والاتحاد الاوروبي "من اجل غاية واحدة هي المساعدة في زيادة التدفق الاغاثي".

وحول مسألة امكانية تعليق العمل باتفاق الشراكة مع الكيان الاسرائيلي المحتل ضمن سياسة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي قال الوزير القبرصي "لم نتمكن من احراز اي اتفاق بشأن هذه المسألة في هذه المرحلة نظرا لأنه لم يتم طرحها على الطاولة بالطريقة التي يمكن أن تؤدي بها من الناحية الإجرائية إلى اتخاذ قرار". (النهاية) ح ت ص / ط م ا