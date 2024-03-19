قبرص: النجاح النسبي لمساعدة غزة بحرا يجب ألا يكون بديلا عن المعابر البرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من حاتم الصكلي
بروكسل - 19 - 3 (كونا) -- قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ان النجاح النسبي للممر البحري في تأمين المساعدات وتدفق الاحتياجات الضرورية لسكان غزة يجب الا يكون بديلا بأي حال من الأحوال عن فتح للمعابر البرية.
وشدد كومبوس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء أمس الاثنين في بروكسل على ضرورة العمل على وقف اطلاق النار في قطاع غزة والبدء في تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
كما أعلن جاهزية شحنة ثانية من المساعدات سيتم إرسالها من قبرص إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة في اطار استغلال الممر البحري الذي تم انشاؤه بمساهمة الاتحاد الاوروبي لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة.
وكان الممر البحري (لارنكا-غزة) شهد نقل شحنة تقدر بنحو 200 طن من المساعدات الغذائية وتم فعلا تسلمها الاسبوع الماضي.
وأوضح الوزير القبرصي ان "النقطة المهمة في هذه المرحلة هي زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لمساعدة السكان وخلق شريان حياة للناس في غزة ومحاولة تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح بزيادة التدفق".
وأكد أهمية تضافر وتكامل الجهود بين مصر والأردن والاتحاد الاوروبي "من اجل غاية واحدة هي المساعدة في زيادة التدفق الاغاثي".
وحول مسألة امكانية تعليق العمل باتفاق الشراكة مع الكيان الاسرائيلي المحتل ضمن سياسة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي قال الوزير القبرصي "لم نتمكن من احراز اي اتفاق بشأن هذه المسألة في هذه المرحلة نظرا لأنه لم يتم طرحها على الطاولة بالطريقة التي يمكن أن تؤدي بها من الناحية الإجرائية إلى اتخاذ قرار". (النهاية) ح ت ص / ط م ا
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