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مسؤولة امريكية تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

3/19/2024 4:31:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- حذرت مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سامانثا باور من حدوث "مجاعة وشيكة" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة داعية إلى ضرورة اتخاذ اجراءات فورية وفتح الطرق البرية لضمان دخول المساعدات الاغاثية للمتضررين.
وقالت باور في بيان صحفي مساء أمس الاثنين تعليقا على تقرير نشره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (اي بي سي) حول الاوضاع في غزة ان "هناك خطرا جديا بحدوث المجاعة في غزة من الان وحتى شهر مايو المقبل وذلك بعد ان وصلت مراحل الجوع وسوء التغذية الى مستويات كارثية حسب التقرير".
وأضافت ان "تلك المستويات والمعاناة التي يتكبدها مئات الالاف من الفلسطينيين لا يمكن تصورها في العصر الحالي" مشيرة الى ان "المجاعة إذا ما حدثت ستكون الثانية التي تقع في القرن الحادي والعشرين".
وطالبت الكيان الاسرائيلي المحتل بوضع حد لهذه المعاناة الجماعية والقيام بالمزيد لحماية المدنيين والسماح للعاملين في المجال الانساني بتقديم المساعدة بشكل آمن ومستمر مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ان يكون هناك جهد دولي مستدام لضمان وصول المساعدات الى الفئات الاكثر ضعفا.
وشددت باور على ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ستواصل اعطاء الاولوية لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة من خلال دعمها المستمر لبرنامج الاغذية العالمي الذي مكن نحو 45ر1 مليون شخص من الوصول للمساعدات حتى فبراير الماضي.
ودعت المسؤولة الامريكية الكيان المحتل إلى فتح المزيد من الطرق البرية المؤدية إلى غزة وتقليل الاختناقات والتأخير في عمليات التفتيش حتى تعمل المعابر البرية بكامل طاقتها.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن أعلن مطلع الشهر الجاري خطة بلاده انشاء ميناء عسكري مؤقت على ساحل قطاع غزة لتلقي وإيصال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين الفلسطينيين جراء الصراع.
وقال بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) "لقد وجهت الجيش الامريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة" داعيا الكيان الاسرائيلي المحتل الى عدم استغلال المساعدات الانسانية "كورقة للتفاوض".
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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