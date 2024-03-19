Tuesday, 19 March 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: قمة أمريكية يابانية فلبينية في 11 ابريل لتعزيز الشراكة الثلاثية

3/19/2024 4:31:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيستضيف في واشنطن اول قمة ثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين في ال11 من ابريل المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيير في بيان صحفي مساء أمس الاثنين ان القمة التي يشارك فيها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو تسعى الى تعزيز الشراكة الثلاثية المبنية على روابط الصداقة التاريخية العميقة والعلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين البلدان الثلاثة.
وأضافت المتحدثة ان الاجتماع يكرس الالتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة ورؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة موضحا ان الزعماء سيؤكدون خلال القمة مجددا التحالفات القوية بين الولايات المتحدة والفلبين والولايات المتحدة واليابان.
وأوضحت ان الاجتماعات ستتناول التعاون الثلاثي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتكنولوجيات الناشئة وتعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة والتعاون المناخي وتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم.
وذكرت ان بايدن سيستضيف الرئيس الفلبيني ماركوس لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 11 أبريل لمراجعة الزخم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين ومناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين والشؤون الإنسانية والديمقراطية. (النهاية)

ا م م / ط م ا



MENAFN19032024000071011013ID1107994360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث