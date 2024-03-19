البيت الأبيض: قمة أمريكية يابانية فلبينية في 11 ابريل لتعزيز الشراكة الثلاثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيستضيف في واشنطن اول قمة ثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين في ال11 من ابريل المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيير في بيان صحفي مساء أمس الاثنين ان القمة التي يشارك فيها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو تسعى الى تعزيز الشراكة الثلاثية المبنية على روابط الصداقة التاريخية العميقة والعلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين البلدان الثلاثة.
وأضافت المتحدثة ان الاجتماع يكرس الالتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة ورؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة موضحا ان الزعماء سيؤكدون خلال القمة مجددا التحالفات القوية بين الولايات المتحدة والفلبين والولايات المتحدة واليابان.
وأوضحت ان الاجتماعات ستتناول التعاون الثلاثي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتكنولوجيات الناشئة وتعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة والتعاون المناخي وتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم.
وذكرت ان بايدن سيستضيف الرئيس الفلبيني ماركوس لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 11 أبريل لمراجعة الزخم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين ومناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين والشؤون الإنسانية والديمقراطية. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN19032024000071011013ID1107994360
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