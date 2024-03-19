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بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما

3/19/2024 4:31:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 3 (كونا) -- أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما ليتخلى بذلك عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وحدد البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 بالمئة و1ر0 بالمئة ارتفاعا من سالب 1ر0 بالمئة و0 بالمئة على الترتيب في أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007.
كما قرر البنك التخلي أيضا عن سياسة التحكم في منحنى العائد التي أبقت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة بالإضافة إلى وقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
وقال البنك إنه من المرجح أن يواصل ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيه بشكل معتدل في الوقت الحالي مدعوما بعدة عوامل منها الطلب المكبوت الذي يشير إلى رغبة المستهلكين في شراء سلع وخدمات لم يتمكنوا منها سابقا نتيجة بعض القيود على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية. (النهاية)

م ك / ط م ا



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