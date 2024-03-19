بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 3 (كونا) -- أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما ليتخلى بذلك عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وحدد البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 بالمئة و1ر0 بالمئة ارتفاعا من سالب 1ر0 بالمئة و0 بالمئة على الترتيب في أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007.
كما قرر البنك التخلي أيضا عن سياسة التحكم في منحنى العائد التي أبقت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة بالإضافة إلى وقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
وقال البنك إنه من المرجح أن يواصل ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيه بشكل معتدل في الوقت الحالي مدعوما بعدة عوامل منها الطلب المكبوت الذي يشير إلى رغبة المستهلكين في شراء سلع وخدمات لم يتمكنوا منها سابقا نتيجة بعض القيود على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN19032024000071011013ID1107994357
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