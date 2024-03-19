علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) - طور فريق من العلماء الصينيين استراتيجية تستخدم الطاقة الموجودة بين مياه البحر والمياه العذبة لتوليد الهيدروجين الأخضر بكفاءة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضحت وكالة أنباء الصين"شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أن باحثين من جامعة "فودان"، صنعوا دائرة توالي من غشاء التبادل الأيوني عالي الأداء والقطب الكهربائي، تم تركيبها في مصبات الأنهار لحصاد الطاقة التناضحية ودفع إنتاج الهيدروجين.

ويوضح الجهاز المدمج معدل تطور ثابت وسريع للهيدروجين القلوي لمدة أكثر من 12 يومًا تحت التدرج الاصطناعي للملوحة.

وبين الباحثون أن الدراسة تقدم طريقًا قابلا للتطبيق لإنتاج الهيدروجين من خلال المصادر المتجددة، لكونه حلًا واعدًا للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.

وبرز الهيدروجين، وهو أحد مصادر الطاقة النظيفة، كحل واعد للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

19/03/2024 10:40:17