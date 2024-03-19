مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد شهودا على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت على منصة (إكس) تعليقا على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بالمجاعة والقتل الجماعي والأذى المستمر وإيجاد الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".

من جهته، قال لازاريني، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخوله قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ

19/03/2024 10:18:54