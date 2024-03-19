مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 آذار (بترا)- قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد شهودا على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت على منصة (إكس) تعليقا على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بالمجاعة والقتل الجماعي والأذى المستمر وإيجاد الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".
من جهته، قال لازاريني، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخوله قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ
19/03/2024 10:18:54
MENAFN19032024000117011021ID1107994355
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