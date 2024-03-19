الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 19 آذار (بترا) - أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، أن الجيش الأميركي دمّر الاثنين سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، معتبرا أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

وبحسب واشنطن تايمز، قالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة اكس إن قواتها قامت بتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة، إضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.

ويستهدف الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إنه بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

19/03/2024 09:53:06